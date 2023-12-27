تفاصيل 3 مبادرات رئاسية للاهتمام بصحة الأطفال.. أبرزها «1000 يوم الذهبية»

أكدت الدكتورة لمياء محسن، استشاري طب الأطفال، أن هناك ثلاث مبادرات رئاسية للحفاظ على صحة الأطفال، تستهدف فئة في مرحلة حرجة هم حديثي الولادة، مشيرة إلى أن مبادرة الرئاسية «1000 يوم الذهبية» تمتد حتى سن عامين، أما مباردة الكشف عن ضعف السمع، هي مبادرة استباقية وقت ولادة الأطفال؛ لأن هناك بعض المشكلات في ذلك الوقت من بينها مشكلة السمع.

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وأشارت استشاري طب الأطفال، خلال مداخلة هاتفية بقناة «اكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، أما مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، المرحلة الأولى منها تضم حديثي الولادة، والتي تؤدي إلى إعاقات بأشكال مختلفة وبالتالي لا يستطيع الطفل أن يعيش حياته بطريقة طبيعية.

وأشارت «محسن»، إلى أن هذه المبادرة بدأت العمل بالفعل، وستمتد إلى مختلف قطاعات الجمهورية في الأيام القادمة، مضيفة أنها تقدم الخدمات لأفراد الأسرة للآباء والأمهات، والتوعية لهم بتكون مهمة.