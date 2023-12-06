عضو «حماة الوطن» بشمال سيناء: القطاع الصحي يعيش أزهى عصوره بسبب المبادرات الرئاسية

قال الدكتور نور الدين أحمد، رئيس قسم الرمد بمسشفى العريش العام، أمين الصحة بحزب حماة الوطن في محافظة شمال سيناء، إن القطاع الصحي يعيش أزهى عصوره بسبب المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة قضت على فيروس سي

وأضاف «أحمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة نجحت في القضاء على فيروس «سي»، بعدما كانت نسب انتشاره في مصر هي الأعلى عالميا، كما قدمت مبادرة «100 مليون صحة» علاجًا لـ1.8 مليون مريض سكر و10 ملايين مريض ضغط، و15 مليونا استفادوا من مبادرة أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة.

ولفت إلى أن الرئيس خصص مبادرات للاهتمام بصحة المرأة والجنين، فتم فحص مايقرب من 33 مليون سيدة، لاكتشاف وعلاج اورام الثدي وتم فحص 1.8 مليون سيدة حامل لمنع انتشار الأمراض من الأم إلى الجنين، بالإضافة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وإجراء مليون و600 ألف عملية جراحية.

محافظة شمال سيناء لها نصيب الأسد

وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء كان لها نصيب الأسد من تلك المبادرات، لافتأً إلى أنه منذ 2017 حتى الآن تم إبرام بروتوكول بين أربع جامعات مصرية، وهي: «الأزهر والقاهرة والزقازيق والمنصورة» مع مديرية الصحة بشمال سيناء، لتوفير كوادر طبية من أساتذة الجامعات في معظم التخصصات الطبية.