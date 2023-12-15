استشاري مناعة: المبادرات الرئاسية من أهم الإنجازات في الملف الصحي

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية في جميع التخصصات كانت خطوة سباقة في الكشف الطبي عن المرض، بمحاصرة مرض بعينه للقضاء عليه، مثل القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض السارية أو حل قضية صحية مثل قوائم الانتظار.

اكتشاف مشكلات الأطفال من التقزم والنمو

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرات الرئاسية الصحية شملت اكتشاف مشكلات الأطفال من التقزم والنمو، ففكرة اكتشاف الأمراض مبكرا يعد إنجازاً طبياً كبيراً، فلا تقتصر هذه المبادرة على معالجة المرض بمضاعفاته، ولكن محاولة اكتشافه مبكرا، قبل دخوله في مضاعفات خطيرة، ومن ثم تُؤَمَّن حياة آمنة صحية للمصريين عن طريق الكشف المبكر للمرض وعلاجه.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية من أهم الإنجازات في الملف الصحي الذي بادرات فيه رئاسة الجمهورية بعمله، وإنجاز تاريخي في ملف فيروس سي، وإنجاز تاريخي للطفل وصحة المرأة.

نسب الشفاء عالية إذا كشفت عن هذه الأمراض مبكرا

ولفت أنه لا يُكْتَشَف الأورام فقط، ولكن تُعَاجَل، ولا يقتصر الأمر على أورام الثدي فقط، ولكن مبادرة عنف الرحم للسيدات والقولون وسرطان الرئة، وإذا كُشِف عن هذه الأورام مبكرا فنسب شفائها مرتفعة للغاية.