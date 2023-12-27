بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

تواصل المدارس الثانوية بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بعد تسليم الأوراق المطلوبة والتي تتضمن «أصل إيصال تأمين التابلت في البريد، وصورة من إيصال المصروفات الدراسية، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وإقرار استلام التابلت يوقعه ولي الأمر بنفسه في المدرسة، والتعهد بالحفاظ على التابلت يوقعه ولي الأمر بنفسه في المدرسة».

تابلت الصف الأول الثانوي

وأكدت المدارس الثانوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّه لن يتم تسليم التابلت لأي طالب لم يستكمل أوراقه، موجّها الطلاب باستيفاء كامل المستندات وحفظها في ملف بلاستيكي لحفظها ومن ثم تسليمها للمدرسة.

وينص إقرار تعهد ولي الأمر: «أقر أنا باستلام مشتملات التابلت وهي عبارة عن (جراب جلد وقلم للكتابة عليه وشاحن وسماعة)»، ويلتزم ولي الأمر بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، إضافة إلى الاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة الإدارية من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه في الأغراض التعليمية - الإدارية، في العام الدراسي بمرحلة الثانوية العام.