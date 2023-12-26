«التعليم» تقرر 3 أيام إجازة خلال امتحانات نصف العام بسبب الكريسماس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، في إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل، ومراعاة الإجازات عند وضع جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، بوضع خطة مبكرة لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، وآلية عقدها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات، التي تمنع طرق الغش المختلفة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وهي كالتالي:-

- امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.

- امتحانات النقل الإعدادي وما يعادله (المهنية، والرياضية، والصم، والمكفوفين) من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير 2024 .

- امتحانات الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير 2024.

- امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق (2 ، 3 يناير).