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«أبو نسب» يحقق 1.1 مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
10:46 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
محمد عادل إمام خلال العرص الخاص لفيلم «أبو نسب»

محمد عادل إمام خلال العرص الخاص لفيلم «أبو نسب»

يستمر فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام، في تحقيق إيرادات مرتفعة، وتصدّر المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم أبو نسب حقق إيرادات مرتفعة أمس وصلت إلى مليون و195 ألف جنيه، واستطاع أنَّ يتصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطًا معه في عدد من الأزمات.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ووفاء عامر وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.