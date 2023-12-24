أيمن وتار: فيلم «أبو نسب» تدور أحداثه حول التقبل ومفهوم الزواج

قال السيناريست أيمن وتار، إن فيلم «أبو نسب»، والذي يعرض بدور العرض السينمائية حاليًا ونجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر، يتناول توليفة متنوعة بين الأكشن والرومانسية والدراما.

تفاصيل فيلم أبو نسب

وأضاف «وتار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة الفيلم الرئيسية تدور حول التقبل، وكيفية اختيار شريك الحياة، موضحا أن الفيلم يسلط الضوء على أن الزواج يعني الزواج من عائلة كاملة وليس شخصا واحدا فقط مع ضرورة قبول ماضي الآخرين وتقبلهم.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول بطل العمل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد إمام، وهو طبيب أطفال، وتحدث مفارقات في حفل زفافه لتقلب به الأحداث رأسًا على عقب ويتفاجأ بحماه وهو إمبراطور عصابة إجرامية.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، علاء مرسي، محمد رضوان، وآخرين وعدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان ماجد الكدواني وأحمد سعد ومحمد ثروت وآخرين، من اخراج رامي إمام، وتأليف أيمن وتار.