مواعيد عرض فيلم «أبو نسب» في سينما الشعب.. التذكرة بـ20 جنيها

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تفاصيل عرض فيلم «أبو نسب» للنجمين محمد إمام وماجد الكدواني، ضمن عروض سينما الشعب في قصر روض الفرج بالقاهرة، وتصل سعر التذكرة إلى 20 جنيها في الحفلات الصباحية.

مواعيد حفلات «أبو نسب»

حفلات صباحية

سعر التذاكر الصباحية 20 جنيها

من 10 صباحا - 12 ظهرا

من 12ظهرا - 3 مساء

حفلات الفترة المسائية

سعر التذاكر المسائية 40 جنيها:

من 3 مساء- 6 مساء

من 6 مساء- 9 مساء

من 9 مساء - 12 صباحا

قصة فيلم أبو شنب

يشارك في بطولة فيلم «أبو نسب» محمد إمام، وياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ونخبة من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج رامي إمام.

يدور فيلم «أبو شنب» في إطار كوميدي حول شخصية علي طبيب أطفال- غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا، تأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما.