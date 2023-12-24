رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مواعيد عرض فيلم «أبو نسب» في سينما الشعب.. التذكرة بـ20 جنيها

كتب:

إلهام الكردوسي
09:15 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
أفيش فيلم أبو نسب

أفيش فيلم أبو نسب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تفاصيل عرض فيلم «أبو نسب» للنجمين محمد إمام وماجد الكدواني، ضمن عروض سينما الشعب في قصر روض الفرج بالقاهرة، وتصل سعر التذكرة إلى 20 جنيها في الحفلات الصباحية.

مواعيد حفلات «أبو نسب» 

حفلات صباحية

سعر التذاكر الصباحية 20 جنيها

من 10 صباحا - 12 ظهرا

من 12ظهرا - 3 مساء

حفلات الفترة المسائية

سعر التذاكر المسائية 40 جنيها:

من 3 مساء- 6 مساء

من 6 مساء- 9 مساء

من 9 مساء - 12 صباحا

قصة فيلم أبو شنب

يشارك في بطولة فيلم «أبو نسب» محمد إمام، وياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ونخبة من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج رامي إمام.

يدور فيلم «أبو شنب» في إطار كوميدي حول شخصية علي طبيب أطفال- غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا، تأخذ الأجواء السعيدة منعطف شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما.

اقرأ المزيد:

جدول أفلام «سينما الشعب» في القاهرة والمحافظات.. التذكرة بـ40 جنيها

بـ40 جنيها.. سينما الشعب تعرض فيلم شماريخ الخميس المقبل

أماكن عرض «شماريخ» للنجم آسر ياسين في «سينما الشعب».. التذكرة بـ 40 جنيها

رامي عادل إمام بعد تعاونه مع شقيقه «محمد» في «أبو نسب»: نجوميته فخر لأسرتنا

محمد عادل إمام يحتفل بتصدر فيلم «أبو نسب» قائمة الأكثر بحثا على «جوجل»

رامي إمام يكشف سبب بكائه مع شقيقه محمد في كواليس تصوير «أبو نسب» (فيديو)

إشادات الجمهور بفيلم «أبو نسب» لـ محمد عادل إمام.. «هيكسر الدنيا»
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي