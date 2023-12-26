هولندية وزوجها فلسطيني.. معلومات عن المنسقة الأممية لشؤون المساعدات في غزة

قدمت السياسية الهولندية البارزة سيريد كاج استقالتها لملك هولندا من منصبها كوزيرة للمالية ونائبة لرئيس مجلس الوزراء الهولندي؛ لتتولى منصبها الأممي الجديد كمنسقة أممية لشئون المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن.

معلومات عن المفوضة الأممية لقطاع غزة

ونستعرض أبرز المعلومات عن المنسقة الأممية للمساعدات لقطاع غزة سيجريد كاج، بحسب الصفحة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، كما يلي:

1- تبلغ من العمر 62 عام ولديها 4 أبناء.

2- تولت عام 2018 منصب وزير التجارة الخارجية وعضو مجلس النواب الهولندي، وتولت منذ 2022 منصب وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء.

3- ترأست حزب الديموقراطيون 66.

4- تزوجت عام 1996 من الطبيب والدبلوماسي والسفير السابق أنيس القاق المولود في القدس العربية عام 1947 وهو دبلوماسي، وطبيب أسنان فلسطيني، وتولى منصب دولة فلسطين لدى سويسرا بين عامي 2004 و2010.

5- تتحدث اللغة العربية وسبق وتولت مهام أممية في المنطقة العربية منها رئيسة البعثة الدولية المكلفة لتدمير الترسانة الكيميائية السورية.

6- عملت كدبلوماسية في الأمم المتحدة لفترة طويلة وهي على دراية كبيرة بشؤون الشرق الأوسط، وعملت في فرع المنظمة الدولية التي تعمل من أجل اللاجئين الفلسطينيين، قبل أن يكلفها الأمين العام بمنصب منسق المساعدات لقطاع غزة.