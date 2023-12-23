انطلاق اختبارات منتصف العام بكلية الآداب جامعة عين شمس

بدأت منذ قليل، أعمال اختبارات منتصف العام الدراسي 2023-2024، بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتستمر حتى الخميس 18 يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

امتحانات الترم الأول 2024

وقالت الدكتورة حنان كامل عميد الكلية، إن الكلية أتمت استعداداتها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، على أن تكون الامتحانات على 4 فترات، تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف مساء، ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف، ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة، ويؤدي الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب.

إعلان الجداول على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية

أوضحت لـ«الوطن» أنه جرى إعلان الجداول على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية، إضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية، موضحة أن الكلية ملتزمة بالخريطة الزمنيه التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.