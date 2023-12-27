«التموين» تضبط مسؤولين عن منافذ «جمعيتي» بتهمة التلاعب في أذون الصرف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، وجار التحقيق معهم طبقا للإجراءات القانونية المتبعة.

صرف السلع التموينية للمنافذ

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان صحفي، إن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات، والبالغ عددها 8215 منفذا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وجرى بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكل المنافذ، وكذلك بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، تمهيدا لصرفها في مطلع شهر يناير المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

مشروع جمعيتي

وأشار إلى أن معاينات الطلبات المقدمة لمشروع جمعيتي بالمرحلة الخامسة تجرى بشكل منتظم تنسيقا بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.

وأكد أن مشروع جمعيتي أحد أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.