«تعليم مطروح»: لجنة لاختيار مدربين لأنشطة التوكاتسو في المدارس اليابانية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال لجنة المقابلات الشخصية، لاختيار مدربين ومتابعين لتنفيذ أنشطة التوكاتسو في المدارس اليابانية، كأنشطة جديدة ومتميزة.

أعضاء لجنة المقابلات الشخصية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، إنّ اللجنة الخاصة بالمدارس اليابانية، تضم كل من إسماعيل جاتو وكيل المديرية وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وأسماء بدر منسق عام المدارس اليابانية بمطروح، ودينا عبد الله إمام مدير إدارة التنسيق بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية.

القدرات المهنية لمدربي التوكاتسو

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنّ أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسؤولية، لضمان الاختيار الصائب للمدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بزيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية التي وصل عددها إلى 51 مدرسة، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الجانب الياباني.