«تعليم مطروح» تعلن شروط التقديم لإعارات المعلمين.. تبدأ أول يناير

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه جرى فتح باب التقديم للإعارة أمام المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية في محافظة مطروح، ولمدة شهر، تبدأ من أول يناير 2024.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن شروط تقديم الإعارات لهذا العام أرسلت إلى جميع الإدارات التعليمية.

شروط تقدم المعلمين إلى الإعارة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هناك شروط لإعارات المعلمين، وجاءت كالتالي:

- يكون المتقدم مقيدًا على درجة مالية بالوزارة، وألا يزيد السن على 56 عاما.

- الحصول على شهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج.

- إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، وصورة جواز السفر حديثة، مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- أن تكون درجة كفاية المتقدم بمرتبة كفء أو ممتاز عن آخر عامين، إضافة إلى قرار التعيين وتغيير المسمى الوظيفي حال حدوثه.

- التقدم بصحيفة أحوال إلكترونية موقعة من جزاءات المديرية، وإقرار من المدرسة بالعمل مع تدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط.

آخر موعد لاستلام الأوراق

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأول من فبراير 2024، آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للإعارة، وسيتم استبعاد الأوراق غير المستوفاة أو غير واضحة البيانات.