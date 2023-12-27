مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو شخص لا يؤمن إلا بالإرهاب

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنه يجب العمل على ضمان انسياب الاحتياجات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأضاف «الهباش»، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من الأطفال وكبار السن، وأنه مع مثل هذه العقليات العنصرية الإرهابية التي تدير الحكم في إسرائيل، اعتقد أنه من الصعب أن يكون لدينا أي أمل أو تفاؤل يمكن أن يصنع أي نوع من السلام أو التسوية مع مثل هؤلاء الإرهابيين، نتنياهو شخص لا يؤمن إلا بالإرهاب.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أننا نتحدث مع المجتمع الدولي، وأنا المجتمع الدولي ملزم بتطبيق القانون الدولي، وأنه القانون لا يحتاج إلى مفاوضات، ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ القرارات وتنفيذها، لأنه مطالب بحفظ الأمن والسلم، وأن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لإجهاض أي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة .