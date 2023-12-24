مستشار الرئيس الفلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي» يصر على تجويع أهالي غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إنّ الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات تهجير الفلسطينيين، كما أنّ الاحتلال يصر على تجويع أهالي قطاع غزة ويواصل حظر دخول المساعدات الإنسانية الكافية له.

وأضاف «الهباش» في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال يواصل بالتوازي جرائمه بالضفة الغربية وحكومة نتنياهو تصر على محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام الفيتو لترسيخ الممارسات الإسرائيلية، وتصر على استمرار العدوان على قطاع غزة، وأنّ الإدارة الأمريكية أكبر داعم للاحتلال، وأنّ واشنطن تستطيع إجبار إسرائيل على ذلك، ويمكنها وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وطالما لا تفعل فهي تتحمل المسؤولية الكاملة لاستمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويجب وقف مسلسل محاولات تهجير أهالي القطاع وإمداد سكانه بالمساعدات اللازمة والكافية، وأنّ الإسرائيليين كانوا يتوهمون أنّ مصر والأردن ربما يصمتون، لكن موقف البلدين كان شجاعا وقويا، مؤكدا أنّ مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أنّنا نؤيد الجهود الرامية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وكنا نأمل البناء على الهدنة السابقة بقطاع غزة من أجل وقف كامل للعدوان.