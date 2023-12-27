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اقترب من 10 ملايين جنيه.. فيلم «أبو نسب» يتصدر شباك التذاكر

كتب:

نورهان نصر الله
12:05 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
بوستر فيلم «أبو نسب»

بوستر فيلم «أبو نسب»

على مدار 7 أيام متواصلة نجح فيلم «أبو نسب»، للمخرج رامي إمام، في تصدر شباك التذاكر، حيث وصلت إيرادات الفيلم لـ مليون و195 ألف جنيه، حتى اليوم، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وبلغت الإيرادات الكلية التي حققها فيلم «أبو نسب» في أسبوعه الأول بالسينمات 9 ملايين و745 ألف جنيه، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات الأسبوعية للأفلام المصرية.

تفاصيل فيلم «أبو نسب»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يدعى «علي»، ويتزوج من حبيبته «داليا»، ولكنه يكتشف في حفل الزفاف أن والدها «داوود» المجرم الخطير خرج من السجن، ليتحول حفل الزفاف إلى ساحة للحرب ما بين عصابة «داوود» وعصابات أخرى تسعى للانتقام منه.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: «محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري»، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.