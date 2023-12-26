«أبو نسب» يعتلي الصدارة.. الأفلام المصرية تحقق 1.7 مليون جنيه في 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية رحلة صعودها في شباك التذاكر، إذ نجحت في تحقيق إجمالي إيرادات عن أمس الاثنين بلغ نحو مليون و702 ألف جنيه، وذلك حسب تقرير إيرادات اليومية الصدر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يواصل الفنان محمد إمام تربعه على قائمة الإيرادات من خلال فيلم «أبو نسب» الذي يستمر في تصدر قائمة الإيرادات خلال أسبوعه الأول بالسينمات، محققا مليون و221 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني «شماريخ» بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وهو الذي حقق 410 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «العميل صفر» الذي جاء في المركز الثالث إيرادات بلغت 21 ألف جنيه.

«الخميس اللي جاي» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية بـ 779 جنيها

وحقق فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج إيرادات بلغت 17.3 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع في شباك التذاكر، وبفارق ضيل جاء فيلم المركز الخامس «وش في وش» بـ 12.5 ألف جنيه، بينما اقتصرت إيرادات «بلوموندو» على 9 آلاف جنيها، يليه «سنة أولى خطف» بـ8 آلاف جنيه، و«البعبع» بألف جنيه، بينما كان المركز الأخير من نصيب فيلم «الخميس اللي جاي» بـ 779 جنيها فقط.