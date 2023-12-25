محمد إمام يكسر حاجز الـ7 ملايين جنيه في 4 أيام بفيلم «أبو نسب»

يستمر فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام، في تحقيق إيرادات مرتفعة، إذ حقق أمس مليونًا و378 ألفًا و481 جنيهًا، خلال أمس فقط، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

محمد إمام يحقق إيرادات مرتفعة خلال 4 أيام

وكسر فيلم «أبو نسب» خلال أربع أيام بعرضه بجميع دور العرض في مصر، 7 ملايين جنيه ليسجل رقم عاليا في ظل منافسات رأس السنة.

وتدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطا معه في عدد من الأزمات.

تفاصيل فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.