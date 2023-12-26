«أبو نسب» يتصدر إيرادات السينما بتحقيق 1.2 مليون جنيه في يوم واحد

تصدر فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام، المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، إذ أنَّه كان في الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم أبو نسب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنّ فيلم «أبو نسب» حقق أمس مليون و221 ألف جنيه أمس الأثنين بدور العرض، ليتصدر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار كوميدي يتخللها عدة مغامرات بين أبطال الفيلم، ومن المقرر عرضه في الدول العربية يوم 28 ديسمبر الجاري، بالإضافة لعدد من الدول العربية يوم 4 يناير المقبل.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب الفنان محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات إذ أنَّ آخر تعامل بينهم كان فيلم حسن ومرقس.