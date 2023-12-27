قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية تياسير شرق طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية تياسير شرق طوباس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكشفت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الدوريات العسكرية، وقامت بمداهمة أحد المحلات في القرية وتفتيشه.

اعتقالات في جنوب طولكوم

وعلى جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر علاء شاهين، عقب مداهمة منزله في الضاحية.

مواجهات مع قوات الاحتلال

وكما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً وداهمت عدة منازل خلال اقتحام لبلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وذكرت «وفا»، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب ابراهيم عايد ابو مارية، وداهم منازل عدد من المواطنين بداعي تفتيشها والتحقيق مع سكانها، عرف من أصحابها: ناصر أبو عايش، ووليد صبارنة، وخالد صبارنة، وحسن الطيط.

واندلعت في بيت أمر مواجهات مع قوات الاحتلال، التي تمركزت في عدة أحياء داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل وانتشرت في عدد من أحيائها.