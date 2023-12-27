فيلم «بلوموندو» يحقق 5 ملايين و207 آلاف جنيه في شباك التذاكر خلال 6 أسابيع

حقق الفنان حسن الرداد نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير «بلوموندو»، والذي يتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، إذ احتل المركز الأول في شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم «بلوموندو»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد حقق إجمالي إيرادات ما يقرب من 5 ملايين و207 آلاف جنيه، خلال 6 أسابيع من عرض الفيلم بدور العرض، وقد حقق الفيلم أمس 97 ألف جنيه.

قصة فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال بلوموندو

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.