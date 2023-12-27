مد العمل بالعيادات الخارجية في مستشفى سوهاج الجامعي القديم

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرار بمد فترة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم، حتي الساعة الثانية بعد الظهر، دون التقيد بعدد 60 مريضا لكل عيادة خارجية كما كان متبعا من قبل، وذلك تخفيفا على المواطنين وبالأخص القادمين من خارج محافظة سوهاج.

تطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية

وقال النعماني ان هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية حرصا على راحة المواطنين وتخفيفاً عليهم، من مشقة الانتظار للحصول علي كشف بأجر رمزي بالعيادات الخارجية، فتم صدور القرار بمد فترة العمل بها وعدم التقيد بأعداد محددة كما كان في السابق، تيسيرا على المرضى.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، ان عدد العيادات الخارجية بالمستشفى القديم يصل إلى 24 عيادة في مختلف التخصصات، ويتردد عليها أكثر من 2000 مريض يومياً من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 2 عصرا ودون التقيد بعدد محدد من المرضي.

استحداث بعض العيادات للوحدات الخاصة بالأقسام

ومن جهته، قال الدكتور أحمد كمال مدير العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم إنه تم مد العمل بالعيادات، الخارجية حتى الساعة الثانية عصرا، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى استحداث بعض العيادات للوحدات الخاصة بالأقسام، منها العيادات التخصصية للقنوات المرارية والشفة الأرنبية والصدر وعيادة الأمراض الخلقية المخ والحبل الشوكي.