منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج.. تعرف على رابط الدخول والخطوات

منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج، يهتم بها الآلاف من الطلاب والطالبات، بصفة متواصلة ومتتالية، وذلك من أجل الحصول على مقرراتهم الدراسية بصورة إلكترونية، عبر المنصة وإتاحتها لهم.

وتستعرض «الوطن» منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج، إذ يسمح رابط هذه المنصة تسجيل الدخول لطلاب في جميع الفرق الدراسية، ويستطيع الطلاب عبر هذا الرابط الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج الامتحانات.

منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج

ويقوم الطالب بسداد الرسوم التي قررتها الكلية ثم يتم منح الطلاب رقم سري واسم مستخدم للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات الدراسية الخاصة بكلية العلوم جامعة سوهاج، وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية، ومن خلال منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر منصة زاد.

منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد

للتسجيل في منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج، لجميع طلاب جميع الفرق، ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدراسات العليا، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة:

كلية العلوم من هنا

ولتفعيل منصة زاد التعليمية اتبع الآتي:

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج خدمات متعددة، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد كلية العلوم جامعة سوهاج مواعيد المحاضرات معرفة أرقام الجلوس، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات.