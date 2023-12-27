منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية.. توفير وقت وجهد

شهدت منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية دخول منظومة الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على العملاء بنظام تطبيقات الهاتف المحمول وذلك بهدف توفير كافة سبل الراحة للمرضى وعدم تحملهم عناء مشقة الذهاب إلى العيادة للحجز أو الانتظار ساعات دورهم للكشف من قبل الطبيب.

وعن منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية قال الدكتور تامر مدكور، مدير التامين الصحي بمحافظة الغربية، إنها تمّ تطبيقها مؤخرا داخل جميع عيادات فرّع التأمين الصحي بالغربية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

أهداف منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية

وأشار إلى أن هدف منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية توفير سبل الراحة للمواطنين المرضى المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحي، من تضيع وقت وبذل جهد في الذهاب إلى العيادة والحجز، إلى جانب الانتظار اكثر من اللازم من اجل الحصول علي الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وتابع أن منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالغربية، لاقت استحسانا من المرضى الذين أشادوا بالخدمات الطبية داخل عيادات التأمين الصحي بالغربية وأعمال التطوير في وسائل تقديم الخدمة.

وأكد أنه حدث تطوير أكثر من مرة بداية من الحجز بالتواجد في العيادة ثم عن طريق الهاتف المحمول والواتساب وأخيرا عن طريق موقع الحجز الإلكتروني التي صمته الهيئة في ظل ميكنة الخدمات والتحول الرقمي للجمهورية الجديدة.