التأمين الصحي بالغربية ينتهي من فحص 107 آلاف طالب ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بانتهاء فرع التأمين الصحي بالمحافظة من فحص 107 آلاف 638 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض غير السارية، من إجمالي مستهدف 107 آلاف و 806 طالب بالصف الأول الإعدادي بنسبة إنجاز 99.5 %.

العام الخامس ل100 مليون صحة

وأوضح المحافظ أن الحملة استمرت للعام الخامس على التوالي لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار «100 مليون صحة»، ولضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس الالتهاب الكبدي سي، كما تم علاج 57 طالب ثبت إيجابيتهم، وتحويلهم للجان الكبد بعيادات التأمين الصحي لإجراء المزيد من الفحوصات وتقديم العلاج بالمجان طبقا للبروتوكولات العلمية.

وأكد «رحمي»، أن هذا الملف شهد اهتماماََ كبيراََ من القيادة السياسية وتم وضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث تم تسخير كافة الإمكانات والموارد والدعم اللوجيستي للوصول لهذا الإنجاز العالمي، مشيرا إلى أن تلك المبادرة مهدت الطريق أمام ظهور مبادرات أخرى تستهدف صحة المواطن المصري، تحقيقاََ لأهداف الدولة المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة.

علاج الحالات بالمجان

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بالغربية أن فحص الطلاب تم من خلال 21 فريقا تابع للفرع، بواسطة الكواشف السريعة، وتم علاج الحالات الإيجابية بالمجان، مؤكداََ علي أن نجاح المبادرة كان بالتعاون والتنسيق المثمر مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.

يذكر أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي انطلقت في أكتوبر 2018 من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي والأمراض غير السارية، وساهمت المبادرة في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس سي ومضاعفاته التي تصل سنوياََ إلى ما يقرب من 65 مليار جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.