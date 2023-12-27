الاتحاد الرياضي للجامعات: دورة الشهيد الرفاعي تشارك بها 70 جامعة في 40 لعبة
كتب:
نرمين عفيفي
12:24 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
النشاط الرياضي بالجامعة
أكد الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وجود خطة واضحة ومدروسة لتطوير ملف النشاط الرياضي بالجامعات، مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ وتنظيم واستضافة البطولات العالمية والعربية، متابعا: «نقيم من خلال خطة الاتحاد مجموعة من الأنشطة أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، التي تعد العمود الفقري للنشاط داخل الجامعات المصرية».
دورة الشهيد الرفاعي هامة للغاية
وأضاف سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أن دورة الشهيد الرفاعي مهمة للغاية، إذ تحظى بمشاركة موسعة من 70 جامعة متنوعة بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، موضحا أن هذه الدورة تضم ما لا يقل عن 40 لعبة.
تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين
وتابع سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات أنه تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين، ويتم العمل حاليا على استكمال باقي ألعاب دورة الشهيد الرفاعي خلال فترة إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، مشيدا بإمكانيات مصر في هذا الصدد، إذ استضافت بطولة العالم للإسكواش في العام الماضي.