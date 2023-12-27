الاتحاد الرياضي للجامعات: دورة الشهيد الرفاعي تشارك بها 70 جامعة في 40 لعبة

أكد الدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وجود خطة واضحة ‏ومدروسة لتطوير ملف النشاط الرياضي بالجامعات، مشيرا إلى أن إمكانيات الدولة المصرية ‏أصبحت مؤهلة لتنفيذ وتنظيم واستضافة البطولات العالمية والعربية، متابعا: «نقيم من خلال ‏خطة الاتحاد مجموعة من الأنشطة أبرزها دورة الشهيد الرفاعي، التي تعد العمود الفقري ‏للنشاط داخل الجامعات المصرية».‏

دورة الشهيد الرفاعي هامة ‏للغاية

وأضاف سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد ‏عبده ومنة الشرقاوي، عبر «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أن دورة الشهيد الرفاعي مهمة ‏للغاية، إذ تحظى بمشاركة موسعة من 70 جامعة متنوعة بين حكومية وخاصة وأهلية ‏وتكنولوجية، موضحا أن هذه الدورة تضم ما لا يقل عن 40 لعبة.‏

تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين

وتابع سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات أنه تم الانتهاء من 14 لعبة فردية بالشهرين الماضيين، ويتم العمل حاليا على استكمال ‏باقي ألعاب دورة الشهيد الرفاعي خلال فترة إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، مشيدا ‏بإمكانيات مصر في هذا الصدد، إذ استضافت بطولة العالم للإسكواش في العام الماضي.‏