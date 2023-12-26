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أمين «الإفتاء» يرد على متصلة تشكو من زوجها: «الحل في الحوار»

كتب:

شريف سليمان
07:51 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال سيدة تدعي أنّها متزوجة منذ أكثر من 45 سنة عن حب، وبعد 10 سنوات أصبح يحلف الطلاق دون أسباب، خاصة في اعتراضها على علاقاته غير الشرعية، وهي تريد أن تطلق لكن يمنعها كبر السن ووجود أولاد و10 أحفاد.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «دي حالة من حالات الملل الزوجي، وحالة عدم استقرار لأسرة، ومشاكل ضخمة، الحل مركب، لازم يكون فيه صيغة من صيغ الحوار ما بينهم، يعنى أنتِ كبرتِ في السن وهو محتاج اهتمام معين، شوفي نوع الاهتمام واعمليه».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لازم نروح لدكتور علاقات أسرية، أو يذهبوا لدار الإفتاء، عشان نعرف الزوج بيعمل علاقات ليه، هنا فيه مشكلة لازم نقف عندها، والمشكلة كلها يجاوب عليها أستاذ علاقات أسرية».

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