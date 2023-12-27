الثلاثاء.. «عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في السودان وجهود مصر للتوصل إلى تهدئة

تناقش لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها الثلاثاء المقبل، ملف تطورات الأوضاع في السودان، وآخر المستجدات في ضوء الجهود المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وقال أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب، إنّ السودان يمثل أهمية كبيرة لمصر، وتربطنا به علاقات قوية، باعتبارها أمن قومي من ناحية الجنوب، لافتا إلى أنّ الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، خاصة في ظل الجهود المصرية التي تستهدف تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بالكامل.

تهدئة الأوضاع في السودان

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، أنّ مصر حريصة على تهدئة الأوضاع في السودان وإعلاء قيمة الحوار والتفاوض من أجل الحفاظ على استقرار الدولة السودانية الشقيقة، مؤكدا حرص مصر حريصة على دعم السودان من أجل الحفاظ على وحدته واستقراره بعيدا عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.