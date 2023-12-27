حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية 

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه إيمانًا بالدور الذي تقوم به الشركة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، يتم شن حملات منظمة على العديد من مناطق محافظة الإسكندرية لضبط وقطع الوصلات غير القانونية التي تعد اعتداء على المال العام وحقوق المواطنين.

قطع الوصلات الخلسة

وأشار جابر، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، شنت عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، وجرى قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية «الخلسة» عن العقارات السكنية والمحلات التجارية المخالفة وغير المتعاقدة بمنطقة المراغي التابعة لفرع السيوف بحي المنتزة.

تقديم التسهيلات

وأوضح المهندس أحمد جابر، أن الحملة قامت بتحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، كما تم التنبيه على المخالفين الحضور إلى فرع الشركة للتعاقد وستقدم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.