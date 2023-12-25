«مياه الإسكندرية» تكرم الطالب الحاصل على المركز الأول في مسابقة المهارات الوطنية

كرَّم المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، الطالب نصر محمد كمال الفائز بالمركز الأول في مسابقة المهارات الوطنية للتعليم الفني، والذي انضم ضمن الفريق المصري المشارك في المسابقة العالمية للمهارات (world skills) المقامة في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024، المشارك فيها 1515 طالبا وطالبة في 15 مهارة مختلفة، وقد فاز الطالب نصر محمد كمال في مهارة (تكنولوجيا المياه).

النجاح لم يأتِ من محض الصدفة

وهنأ رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية الطالب على الفوز الساحق، وأكد أن هذا النجاح لم يأتِ من محض الصدفة، ولكنه نتاج للدعم المستمر والعمل الدؤوب، مع توفير كل الإمكانيات التي تؤهل أبناءنا الطلبة للسير علي طريق التفوق.

وأشارت الشركة إلى أن التكريم كان في حضور المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمشرف العام علي المدرسة، وياسر متولي مدير المدرسة ولفيف من قيادات الشركة.

تشكيل فريق مصري يشارك في المسابقة العالمية للمهارات

وتهدف المسابقة إلى تشكيل فريق مصري يشارك في المسابقة العالمية للمهارات (WORLD SKILLS) المقامة في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024، حيث شارك في المسابقة 1515 طالبا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة مثل (مهارات الطاقة المتجددة - إدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات - صناعة المجوهرات - الخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلي CNC - تكنولوجيا السيارات والميكاترونكس - التركيبات الكهربائية - الميكانيكا الصناعية - التبريد والتكييف - كابلات شبكة المعلومات - تكنولوجيا التصميم الجرافيكي).