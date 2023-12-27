خبير اقتصادي: زيادة صادرات مصر من المواد الخام تسهم في توفير الدولار

قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية شهدت خلال العام الجاري زيادة في صادراتها من المواد الخام بلغت 3 مليارات و384 مليون دولار، مقارنة بالصادرات الخاصة بالعام الماضي 2022، إذ بلغت قيمة الزيادة نحو313 مليون و265 ألف دولار.

زيادة الصادرات في مصر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على زيادة الصادرات من خلال تصدير أكبر قدر ممكن سواء من المواد الخام أو غيرها، ما يؤدي إلى توافر العملة الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل جيد، في ظل أن الدولة تدرس حاليا استغلال المواد الخام في العديد من الصناعات، وذلك من أجل زيادة القيمة الدولارية، والحد من البطالة.

خطة وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأوضح أن استغلال المواد الخام من خلال الاستفادة منها في الصناعات يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعن مستهدف للوصل إلى حجم صادرات يقدر بنحو 100 مليار دولار، وبالتالي تعمل الدولة المصرية في كل قطاعاتها.