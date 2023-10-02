إنجازات 10 سنوات.. إنشاء خطوط لنقل المواد الخام والمنتجات البترولية

شهد قطاع الثروة المعدنية والإمداد البترولي طفرة خلال الـ10 سنوات الماضية، إذ تطور عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ليصل إلى 1,5مليار جنيع خلال عامي 2015/ 2016ـ 2021/ 2022، وأطلقت وزارة البترول 7 مشروعات للثروة المعدنية لتشجيع الاستثتمار التعديني وتحقيق أعلى نمو لقطاع البترول.

رفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن» أن الدولة تبنت إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، خاصة بعد الطفرة الهائلة التي حققهتها مصر في إنتاج الغاز الطبيعي، وإحلاله محل المنتجات البترولية باعتباره وقود صديق للبيئة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في شبكات نقل الغاز الرئيسية نحو 20 مليار جنية، ووصل عدد المنطاق الجديدة التي دخلها الغاز الطبيعي نحو 493 منطقة، 139 مليون أسطوانة بوتجاز جرى إحلال الغاز الطبيعي بدلاً منها خلال السنوات الماضية.

ووفرت الدولة مخزونا استراتيجيا للمنتجات البترولية وزيادة الكفاية لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث سجلت الطاقات التخزينية المضافة خلال الفترة 2014/2023 نحو 5 ملايين طن بنسبة زيادة بلغت 60%.

كما جرى إنشاء 33 خطا لنقل المواد الخام والمنتجات البترولية، و3097 مستودعا للبوتجاز، وبلغت قمية الاستثمارات في شبكات نقل النفط الخام والمنتجات البترولية، وإجمالي 20 مليون طن سنويا طاقات نقل.

حجم الصادرات الصناعية البترولية

ووصل حجم إنتاج البترول خلال عام 2022 نحو 29,3 مليون طن، و577 مليون دولار حجم الصادرات الصناعية البترولية، و273 مليون دولار قيمة الواردات الصناعية البترولية.