القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة

تستعد محافظة القليوبية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، وتأمين المنشآت الحيوية، ومتابعة توافر السلع الأساسية والأدوية.

وعقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بالأعياد، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية، وإزالة كل الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية، والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بتأكيد مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية.

كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمتابعة وتواجد النوبتجيات خلال أعياد الميلاد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، ومتابعة إجراءات توافر الأدوية والأمصال الخاصة بمرض الإنفلونزا.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بشكاوى المواطنين الورقية أو التي ترد على الواتس والقادمة من "صوتك مسموع".

وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة.