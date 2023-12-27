«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 6700 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، عن تحصين 6700 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وسط الزراعات بحقول المحافظة، وذلك «للعرب الرحالة»، خارج إعداد الماشية المستهدفة من التحصين.

17 فريقا بيطريا يجوبون الحقول

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات ل«للوطن»، أننا خصصنا 17 فريقا بيطريا متنقلة بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، يجوبون حقول مراكز وقري المحافظة لتحصين الماشية للعرب الرحالة المتواجدين بوسط الزراعات، بالإقليم، بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية والحد من انتقال الأمراض المعدية، كونهم يتنقلون من مكان إلى آخر كل فترة وسط الزراعات، ومن قرية إلى أخرى بحثا عن المراعي.

تحصينات بيطرية خارج المستهدف

وأشار إلى أنَّ تحصين الماشية للعرب الرحالة يأتي خارج المستهدف لتحصين الماشية في محافظة كفر الشيخ، ضد الأمراض المعدية، والتي تبلغ إعدادها بنحو 212 ألف رأس حيوان، والتي تعد مصدر إنتاج الألبان واللحوم.

يذكر أنَّ محافظة كفر الشيخ، من محافظات الوجه البحري الزراعية في المقام الأول، والتي تهتم بتربية الثروة الحيوانية بشكل كبير نظراً لتوافر البرسيم البلدي في فصل الشتاء، والمراعي الخضراء طوال العام.