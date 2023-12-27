قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية الجمعة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مدينة طلخا وبعض مناطق نبروه يوم الجمعة لمدة تزيد عن 12 ساعة من مساء يوم الجمعة القادم وتعود صباح يوم السبت من الساعة 6.30 مساءً الجمعة حتى صباح السبت الموافق 2023/12/30 الساعة 7 صباحاً.

قطع المياه بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى قطع المياه عن مدينة طلخا بالكامل وجزء من مركز نبروه.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وارجعت الشركة سبب القطع لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 ملليمتر داخل مرفق مياه طلخا.

وشددت الشركة على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، والتي تستمر لمدة 12 ساعة ونصف بسبب القيام ببعض الأعمال