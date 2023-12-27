«التضامن» و«التخطيط» تدفعان بسيارات «خدمات مصر» لتلبية احتياجات المواطنين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تطوير الشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة إي فاينانس، بهدف الدفع بعدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة «خدمات مصر» في المرحلة الأولي من توفير سيارات «خدمات مصر» لوزارة التضامن الاجتماعي.

الأماكن النائية

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ هدف من أهداف الوزارة هو استمرار التواصل مع الأهالي والمجتمعات المحلية في جميع الأماكن، خاصة الأماكن النائية والقرى النجوع التي لا يستطيع سكانها التحرك بسهولة إلى أماكن تقديم الخدمات، إضافة إلى أنّ تحرك الخدمات الحكومية المتنقلة بين موقع وآخر يتيح فرصة للتعرف أكثر على التغيرات الاجتماعية وتطور احتياجات المواطنين والتعلم من الخبرات الميدانية والمتنوعة بين موقع جغرافي وآخر.

الخدمات التكنولوجية الحكومية

وثمّنت القباج، التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أثبتت نجاحا في انتشار الخدمات التكنولوجية الحكومية في الآونة الأخيرة، وتوفير خدمات متنوعة بين الخدمات التأمينية والاجتماعية والشهر العقاري وغيرها من الخدمات.

وتابعت: «تبدأ المرحلة الأولي من انتشار سيارات خدمات مصر الاجتماعية تحت إدارة مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، وبورسعيد، والفيوم والمنيا، وسوهاج، وقنا، لتقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج فرصة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، ويتم إضافة خدمات اجتماعية بشكل مستمر من الوزارة للوفاء بحقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بالشراكة والتنسيق مع جمعية صناع الحياة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، بهدف الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.

وأثنت القباج على دور المحافظين في تحريك الأجهزة المحلية بشكل مرن ومستمر، وتيسير السبل الإدارية واللوجيستية والدعم والمساندة في تيسير مهام الحملات التي تنفذها وزارة التضامن مثل حملة «هانوصلك» وحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي خلال تلك الحملة بمكاتب تأهيل متنقلة لضمان وصول الخدمات للمواطنين في إطار التسهيل عليهم، كما تتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في توظيف طاقات المتطوعين الذين تتوفر لديهم الهمة والنشاط وروح الخدمة.

يذكر أنّ حملة «هنوصلك» تضم 15 ألف متطوع تحت إدارة جمعية صناع الحياة، والهلال الأحمر المصري، اللتان يتوفر لديهما أعدادا غفيرة من المتطوعين.