تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير في قنا خلال عام 2023

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الجاري، جرى تمويل 9 آلاف و212 مشروعا صناعيا وتجاريا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي 245 مليونا و769 ألفا و668 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

توفير 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين

وأضاف أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 93 مليونا و245 ألفا و63 جنيها، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعا بتمويل 152 مليونا و524 ألفا و605 جنيهات، وفرت 10 آلاف و924 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا.

دعم المشروعات

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومنحها أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.