«رجال الأعمال»: دعم المشروعات الصغيرة يتطلب تعديلات تشريعية وإجرائية

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية وإجرائية كبيرة جداً، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.

إعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالبت «السواح»، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها، حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه، بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه، مقارنة بمليون إلى 50 مليون للمشروعات الصغيرة، ومن 50 إلى 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي.

وأضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أنه لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا، ومنحها حوافز تصديرية، وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها، إضافة إلى المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

أهمية خلق مناخ الأعمال المناسب

وأشارت «السواح» إلى أهمية خلق مناخ الأعمال المناسب الذي يؤهل الشباب أن يصبحوا رواد أعمال بارزين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، ليفيدوا انفسهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر بها نماذج من الشباب الواعد ورواد الأعمال في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونوهت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال استضافت العديد من المسؤولين عن القطاع من برلمانيين والمصرفيين والخبراء، كما وقعت بروتوكول مع البورصة المصرية للترويج بالفرص التمويلية التي توفرها للشركات الناشئة كما اصدرت حزمة من التوصيات والمقترحات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والتوسع في الاستثمار والتصدير.

وأكدت «السواح» أهمية عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة للتمويل مخفض الفائدة لآثاره الإيجابي في تشجيع الشباب، للتوجه نحو الصناعة والاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الشركات الناشئة على الاستمرار والمنافسة والبقاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.