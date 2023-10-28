قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي حريص على دعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بأن الصناعة والزراعة هما القطاعين الأبرز في دعم الاقتصاد القومي، وبهما تنهض الأمم.

افتتاح الملتقى الدولي السنوي للصناعة

وأكد نجيب، في بيان له أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة، تضمن العديد من رسائل الطمأنة بشأن الصناعة المصرية، ورؤية الدولة لتطوير القطاع لتحقيق مزيد من التقدم في واحد من أبرز القاعات، سواء من خلال توفير المزيد من فرص العمل بشكل مباشر، أو زيادة الصادرات المصرية، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر تحقق صادرات بـ 35 مليار دولار، واهمية المشروعات الصغيرة التي تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن حديث الرئيس السيسي تطرق لأهمية صناعة المغذيات والاهتمام بها من خلال الاعتماد على المكون المحلى ومن ثم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة على مستوى الجمهورية، وهناك مجمعات صناعية في مختلف محافظات الجمهورية وهذا يدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، إضافة لأهمية المشروعات الصغيرة التي تعتبر من أهم العوامل التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع الصناعي.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور عماد نجيب، أن القيادة السياسية تولي القضية الفلسطينية اهتماما خاصا، فلا يخلو لقاء أو مؤتمر أو ندوة أو أي مناسبة دولية إلا ويكون للقضية الفلسطينية حضور، وهذا ما حدث اليوم حيث ألقى الرئيس الضوء على الأحداث في فلسطين، وهذا هو نهج الدولة المصرية التي تتبنى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على ذلك، إضافة لموقف مصر الثابت من الحفاظ على السيادة المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.