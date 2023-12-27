تجهيز 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دعم وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، لجهود الرعاية الاجتماعية بإرسال 2 طن لحوم لمحافظة مطروح، ضمن لحوم صكوك الأضاحي.

دفعة من لحوم صكوك الأضاحي

وقال محافظ مطروح، إن كميات اللحوم المرسلة من وزارة الأوقاف جرى استقبالها اليوم، كدفعة جديدة ضمن خطة الوزارة لتوزيع صكوك الأضاحي على الأكثر احتياجا بالمحافظات.

سرعة توزيع اللحوم على المستحقين للدعم

ووجّه محافظ مطروح، بسرعة توزيع اللحوم على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا في مراكز المحافظة، ومنها: «الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم»، إضافة إلى سيوة والقرى التابعة لها.

وجهزت مديرية التضامن الاجتماعي، الكشوفات الخاصة للأرامل والمطلقات في المحافظة حرصا على وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال دعم الدولة لغير القادرين في المحافظة.