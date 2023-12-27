الزمالك يتصدر وصدمة للأهلي.. الذكاء الاصطناعي يكشف أعظم 5 مدربين في أفريقيا

يبدو أن الذكاء الاصطناعي وضع بصمته على كل المجالات، حتى كرة القدم، ليجيب على السؤال الأصعب، باختيار أفضل 5 مدربين داخل أفريقيا خلال السنوات المنقضية، من خلال اللجوء لعدد من المعايير لعل أبرزها تأثيرهم على كرة القدم في القارة السمراء، وسجلاتهم سواء بتحقيق إنجازات ملموسة مع منتخباتهم الوطنية أو الأندية التي دربوها.

حسن شحاتة يتصدر القائمة

اعتمد الاختيار أيضًا على اختيار الاسم صاحب التأثير الأكثر إيجابية في التأثير على اللاعبين وظهور مواهب جديدة تحت قيادته، لكن المثير في الأمر، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي المعروف «chatgbt» لم يختر أي من مدربي الأهلي على مدار التاريخ، ضمن قائمة أفضل 5 مدربين في أفريقيا، خاصة أنه اعتمد على تأثير المدربين على مستوى المنتخبات، متجاهلا الأندية.

اختار تطبيق الذكاء الاصطناعي حسن شحاتة مدرب منتخب مصر التاريخي والزمالك سابقًا، ضمن أفضل 5 مدربين في أفريقيا، على مدار السنوات المنقضية، باعتباره أعظم المدربين في إفريقيا، نظرًا لإنجازاته اللافتة وتأثيره الكبير في عالم كرة القدم.

ويرى الذكاء الاصطناعي أن شحاتة هو أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية، إذ نجح في قيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي في الفترة من 2006 إلى 2010، وحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم في عام 2018.

وعلى مستوى تطوير المواهب أثناء وجوده كمدرب للأندية، ومنها الزمالك، إذ يرى الذكاء الاصطناعي أنه تميز بقدرته على تطوير مواهب اللاعبين وبناء فرق قوية، الأمر الذي جعله على رأس قائمة أعظم المدربين في القارة.

هيرفي رينارد في المركز الثاني

هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق، جاء ضمن القائمة، كواحد من أعظم المدربين في إفريقيا نظرًا لسجله المميز كمدرب وتأثيره الإيجابي على كرة القدم في القارة الإفريقية، إذ حقق نجاحا ملحوظا مع عدة منتخبات أفريقية، حيث قاد المنتخب المغربي إلى التأهل لكأس العالم 2018، وأحرز معه إنجازات كبيرة في بطولات أخرى.

كما أنه شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الفرق التي دربها ونجح في تطوير مواهب اللاعبين، لذلك تاريخه وتأثيره الإيجابي على كرة القدم في إفريقيا جعله يستحق الاعتراف بأنه أحد أعظم المدربين في القارة.

المونديالي وليد الركراكي

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، يأتي ضمن القائمة عن جدارة، بعدما نجح في تحقيق أفضل نتيجة لمنتخب أفريقي بكأس العالم، عندما وصل للدور قبل النهائي، وتجاوز فى طريقه عددا من منتخبات أوروبا القوية، كما أنه قاد المغرب إلى التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

أليو سيسيه صاحب أول كأس أفريقية للسنغال

الأمر لم يتغير كثيرًا بالنسبة لأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، الذي قاد أسود التيرانجا للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024، كما قاد المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وبلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 وحقق اللقب للمرة الأولى بالتاريخ.

روجيه لومير وإنجازه مع تونس

ودخل روجيه لومير المنافسة كأفضل مدرب تولى مهمة تدريب تونس على الإطلاق، من وجه نظر الذكاء الاصطناعي، إذ قاد المنتخب التونسي للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2004، كما قاد المنتخب إلى التأهل لكأس العالم 2006.