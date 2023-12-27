حزب أبناء مصر: حياة كريمة رحلة تحول تنموي نحو مستقبل أفضل

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن مبادرة حياة كريمة إحدى المبادرات الرائدة التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التحول التنموي موضوعًا مثيرًا للاهتمام، ويشكل تأثيره تطورًا ملموسًا في مختلف جوانب الحياة اليومية.

دعم المشروعات الصغيرة

ويرى «بركات»، أنه من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، ساهمت حياة كريمة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل.

تحسين البنية التحتية

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان، كما أثرت على المجتمع بشكل عام، بما في ذلك تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز التضامن والمشاركة المجتمعية.

وتابع رئيس حزب أبناء مصر، أن مبادرة حياة كريمة تظهر كرعاية حكومية متجاوبة مع احتياجات النساء الريفيات، وتسعى إلى الارتقاء بمعيشتهن وتوفير فرص تنمية شاملة، وتركز على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.