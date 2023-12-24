«أبناء مصر»: الرئيس جسد دورا حيويا لتهيئة بيئة سياسية سمحت باندماج الأحزاب

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا حاسمًا في تشجيع الأحزاب على المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية من خلال دعم وتشجيع الأحزاب على المشاركة في العملية الديمقراطية، وساعد ذلك في بناء نظام سياسي يعكس تنوع الآراء والرؤى.

وأضاف «بركات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس جسد دورًا حيويًا في تهيئة بيئة سياسية سمحت باندماج الأحزاب بشكل فعّال خلال العشر سنوات الماضية، وضمنت حرية التعبير والتنظيم، مشيرا إلى أن السيسي وسيطا فعّالا لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأحزاب المختلفة من خلال تشجيع الحوار البناء والتعاون السياسي.

الدعم المؤسسي للأحزاب

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أن الرئيس قدم الدعم المؤسسي للأحزاب من خلال توفير البنية التحتية والإطار القانوني الذي أسهم في تعزيز نشاطها وتنظيمها.

وصرح المهندس مدحت بركات بأن الرئيس تعامل بشكل فعّال مع التحديات السياسية والاقتصادية التي قد واجهت الأحزاب، من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي أسهمت في تحسين الظروف وتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية.

وأشار «بركات» إلى أن تعزيز الحوار المفتوح والبناء بين الحكومة والأحزاب المختلفة ساهم في فهم أفضل لاحتياجات الأحزاب ومخاوفها.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أهمية الحوار الوطني كآلية فعّالة لتعزيز التواصل بين الأحزاب السياسية، وفتحت هذه المنصة الحوارية آفاقا واسعة للتقارب والتفاهم بين القوى السياسية المتنوعة، مما عزز المشهد السياسي برمته.