«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية في 4 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

تطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عددا من القوافل الطبية المجانية في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية، بشكل دوري، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، وتستعد المؤسسة لإطلاق 4 قوافل طبية مجانية غداً، الأربعاء في 4 محافظات مختلفة.

قوافل حياة كريمة الطبية

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية، غدا، في محافظات بني سويف، سوهاج، قنا، البحيرة، وهي كالتالي:

ـ بني سويف، مركز ببا، قرية بني عقبة.

ـ قنا، مركز قوص، قرية العليقات.

ـ البحيرة، مركز كوم حمادة.

ـ سوهاج، مركز طهطا، قرية الطوالب.

وأكدت "حياة كريمة" على اهتمامها بصحة المواطن، والتي تأتي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تشمل العديد من التخصصات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير ودعم القطاع الصحي، إذ تطلق المؤسسة عددا من القوافل الطبية في المحافظات والقرى المختلفة، لتقديم خدمة الكشف والعلاج للأهالي الأكثر احتياجا بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن المواطن المصري الأكثر احتياجا ومحدود الدخل.