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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«التجمع»: مشروع «حياة كريمة» يعيد خطط الدولة التنموية إلى المسار الصحيح

كتب:

محمد أباظة
09:38 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ركزت خطط التنمية في جميع المراكز دون الأطراف لتقديم الخدمات لجميع المواطنين. 

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروع «حياة كريمة» سيحقق إعادة تصحيح البنية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية العادلة بين المصريين، وإعادة خطط الدولة التنموية إلى المسار الصحيح.

الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

وأشار إلى أن ما شهدته الانتخابات الرئاسية الأخيرة من إقبال غير مسبوق على المشاركة، وما حققته «حياة كريمة» على أرض الواقع حتى الآن، يؤكد شعور المواطن بهذا الإنجاز التنموي الأبرز على مستوى العالم، وهو أيضًا أحد أسباب فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، ومترجم عمق ثقة المصريين في قدرته على الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.