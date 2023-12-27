«التموين» تعلن أسعار السكر والزيت على البطاقات بمقررات يناير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين، والمقرر صرفهما للمواطنين المستحقين للدعم خلال أيام، ضمن حصة السلع التموينية المستحقة لهم عن شهر يناير 2024.

سعر السكر على بطاقة التموين

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها، عن ثبات سعر السكر والزيت، والذي يجرى صرفه بحصة محددة للبطاقة وفقا لعدد الأفراد المدرجين عليها، إذ أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سعر كيلو السكر لأصحاب بطاقات التموين مستقر عند 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جرام بـ30 جنيها.

وأكد أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر، وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة، و4 زجاجات زيت أيضا، فضلا عن صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر، و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على 3 أفراد فأقل.

أسعار السلع التموينية

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت في صرف السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تمويني، متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين عدد 30 سلعة، متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي، وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف أن مديريات التموين بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين تتابع يوميا صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف، لضمان وصول السلع إلى المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.