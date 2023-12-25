أسعار السلع الغذائية في معرض صن مول بالدقهلية.. تخفيضات تصل لـ25%

يتطلع الكثير من المواطنين، إلى معرفة نسبة وأسعار التخفيضات الخاصة بالسلع الغذائية التموينية المختلفة، سواء السكر والزيت والأرز والمكرونة والدواجن واللحوم والبيض، وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية والتموينية.

تخفيضات الأسعار بالدقهلية

وأكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الهدف من سرعة إنشاء وافتتاح معرض صن مول، هو تخفيف الأعباء على المواطنين، وتزويدهم بمنتجات وسلع غذائية بتخفيضات تصل لـ25%.

وأشار عضو مجلس النواب، عن دائرة السنبلاوين، إلى أنّ المعرض دائمًا وليس موقتًا: «المعرض مستمر من أجل المواطنين في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بتخفيضات على جميع السلع الغذائية والتموينية».

أسعار السلع في معرض صن مول بالدقهلية

ويستعرض التقرير، تخفيضات الأسعار التي جاءت في معرض صن مول بمركز السنبلاوين في الدقهلية، التي جاءت كالآتي:

- كيلو السكر بـ26 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- الدجاجة الواحدة بـ103 جنيهات.

- 800 جرام لحوم مفرومة بـ180 جنيهًا.

- صن مول حلاوة 450 جرامًا بـ51 جنيهًا.

- لبن كامل الدسم 1 لتر بـ32 جنيهًا.

- لبتون شاي أحمر بـ58 جنيهًا العبوة الكبيرة.

- كيلو سجق شرقي بـ134 جنيهًا.

- كفتة 450 جرامًا بـ69 جنيهًا.

- الخضروات تبدأ من 9 جنيهات حتى 24 جنيهًا لمختلف الأنواع.

- عبوة السمنة 1500 جرام بـ121 جنيهًا.

- عبوة الزيت قلية خليط 4.5 لتر بـ290 جنيهًا.

- كريستال سمن 750 جرامًا بـ54 جنيهًا.

- صن مول للزيوت تبدأ من 39 جنيهًا.

- كيس المكرونة 350 جرامًا بـ69 جنيهًا.