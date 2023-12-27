استطلاع لـ«كاسبرسكي»: المهارات الرقمية مفتاح زيادة أموال موظفي الشرق الأوسط

أشار استطلاع جديد أجرته شركة كاسبرسكي، إلى افتقار نسبة كبيرة من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى المهارات الرقمية عند التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى.

إذا كنت تمتلك مهارات رقمية ستحصل على أموالًا أكثر

يرى الموظفون أنَّهم كانوا سيحصلون على أموال أكثر بنسبة 41% في العالم، حال امتلاكهم مهارات رقمية أعلى، وجاء تفصيل استطلاع العاملين الذين يتوقعون زيادة رواتبهم بمعرفة المواهب الحسابية كالتالي: «مصر53%، الإمارات 44%، السعودية 36%، تركيا وجنوب أفريقيا بنسبتي 35% و36% على التوالي».

وعندما علم 79% من موظفي الشرق الأوسط، مدى أهمية اكتساب المهارات الرقمية، سارعوا لصقل مواهبهم المعرفية، بالحصول على دورات تدريبية جديدة في المجالات الرقمية، وبلغت نسبة أولئك الموظفين على النحو التالي: «مصر 75%، السعودية 70%، الإمارات 91%، تركيا 81%، جنوب أفريقيا 76%».

المهارات الرقمية ستحميك من الحوادث السيبرانية

والحقيقة أنَّ نقص المهارات الرقمية لا تعرقل مسيرة الفرد المهنية، وإنما تؤدي لمخاطر حقيقية مرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسة التي يعمل بها، لذلك يعد «جدار الحماية البشري» من الوسائل الدفاعية الأساسية للحماية من الحوادث السيبرانية.

وعلّق عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي، قائلاً: «تُشكل المهارات الرقمية حالياً، قوام التقدم الوظيفي، لكن يجدر بأصحاب العمل ألا يغفلوا عن الترابط بين تحسين المهارات الفردية، وبين الأمن السيبراني المؤسسي. عندما تستثمر الشركات في تدريب موظفيها على تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فذلك لا يرسخ سمعتها بأنها شركات معنية برفاه موظفيها فحسب، وإنما يعزز أيضاً الحماية السيبرانية للبنية التحتية المؤسسية».

كيف تساعد الموظف في تحسين مهاراته الرقمية؟

يوصي خبراء كاسبرسكي بالإجراءات التالية لمساعدة الموظفين في تحسين مهاراتهم الرقمية:

• احرص على إجراء مراجعات دورية لفهم المهارات الرقمية، التي تكون الأعمال في أمسّ الحاجة إليها.

• نظّم للموظفين جلسات تدريبية ودورات تعليمية، حتى يتسنى لهم تحسين مهاراتهم، يمكنك استخدام حلّ Kaspersky Automated Security Awareness Platform، وهي أداة تعليمية عبر الإنترنت تفيد في تدريب الموظفين على الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.

• تأكّد من إلمام الموظفين بالتهديدات السيبرانية الرائجة مثل: «التصيد الاحتيالي، والخداع، وهجمات برمجية الفدية»، وتأكد أنهم يستطيعون تمييزها وتجنبها.