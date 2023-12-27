انطلاق المرحلة الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

أعلن الدكتور الحسنين متولي وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية في مختلف القري في محافظة الدقهلية.

حملات توعية بحمى القلاع بالدقهلية

وأشار في بيان، إلى أن حملات التوعية جاءت المرحلة الثالثة منها بناء على توجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، وتوجيهات محافظة الدقهلية، من أجل استكمال أعمال الإرشاد والتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وجاءت الحملات انطلاقا من الحرص على توعية أصحاب رؤوس المواشي في محافظة الدقهلية بالمبادرة، والتوعية بسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم، بهدف الحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، فحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف قومي.

وحمى القلاع مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، ويصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، على عكس الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض.