وفاة الممثل التلفزيوني جاك أكسلرود عن عمر ناهز 93 عاما

توفي الممثل التلفزيوني جاك أكسلرود عن عمر ناهز الـ 93 عاما، والذي عرف بأدواره في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة منها «General Hospital» و«Gray's Anatomy»، وفقا لما كشفته ممثلته الإعلامية جنيفر جارلاند، قائلة إنه توفي لأسباب طبيعية في لوس أنجلوس في 28 نوفمبر الماضي.

وتحدثت جينيفر جارلاند، عن الفنان الراحل، قائلة: «لقد كان من دواعي سروري قضاء الكثير من الوقت معه في سنواته الأخيرة، حيث لم يكن لديه عائلة، لقد أمضينا الكثير من الوقت في الهواء الطلق، حيث كان جاك يحب الرسم وقراءة المقالات الإخبارية وقراءة قصائد شكسبير»، وفقا لما نشرته مجلة «انترتينمنت ويكلي».

معلومات عن الممثل جاك أكسلرود

بدأ أكسلرود، في تلقي دورات التمثيل في جامعة كاليفورنيا، قبل أن يصبح مهندسًا معماريًا، ومع ذلك، فإن شغفه بالتمثيل دفعه إلى أخذ دورة في التمثيل لمدة ست سنوات مع الممثلة الألمانية أوتا هاجن في مدرسة الدراما هربرت بيرجوف ستوديو في مدينة نيويورك.

بعد التخرج، تولى أكسلرود أدوارًا تمثيلية في مسارح مختلفة بينما كان يعمل أيضًا كمهندس معماري، واستمر أكسلرود في الظهور في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام طوال السنوات التي قضاها كممثل، وأبرزها دوره في مسلسل «General Hospital» ظهر أيضًا في مسلسل «Grey's Anatomy» حيث لعب دور مريض مسن في غيبوبة يُدعى تشارلي يوست، وذلك بالإضافة إلى ظهوره في مسلسل «My Name Is Earl».